У ЄЦ кажуть, що БЮТ перетворився на групу професійних провокаторів

Народний депутат України, член президії партії “Єдиний Центр” Василь ПЕТЬОВКА спростовує заяви про блокування трибуни Верховної Ради депутатами від цієї партії.

Як повідомили УНІАН у прес-служба “Єдиного Центру”, «фракція БЮТ перетворилася на групу професійних провокаторів. Замість того, щоб нести відповідальність за економічний безлад в країні як урядова партія, вони вигадують будь-які нісенітниці і створюють скандали», - заявив В.ПЕТЬОВКА, коментуючи слова депутата від БЮТ Віктора ТАРАНА про блокування парламентської трибуни депутатами “Єдиного Центру”.

«Блокування трибуни – це тактика БЮТ і Партії регіонів. Для цих сил важливими є лише рейтинги і картинка в телевізорі. І тому інших вони намагаються судити за власними мірками», - наголосив В.ПЕТЬОВКА.

Він нагадав, що «депутати “Єдиного Центру” ніколи не блокували роботу Верховної Ради і постійно нагадували своїм колегам, що виборцям надто дорого обходяться такі політичні ігри. Сьогоднішнє шоу, влаштоване БЮТ та Партією регіонів, обійшлося платникам податків майже в 3 млн. грн.”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, депутати з фракції Партії регіонів заблокували роботу парламенту. Вони вимагають звіту уряду у парламенті за обов’язкової участі Президента України та голів обласних рад.