У ЄЦ кажуть, що БЮТ перетворився на групу професійних провокаторів
Петьовка коментує звинувачення
Народний депутат України, член президії партії “Єдиний Центр” Василь ПЕТЬОВКА спростовує заяви про блокування трибуни Верховної Ради депутатами від цієї партії.
Як повідомили УНІАН у прес-служба “Єдиного Центру”, «фракція БЮТ перетворилася на групу професійних провокаторів. Замість того, щоб нести відповідальність за економічний безлад в країні як урядова партія, вони вигадують будь-які нісенітниці і створюють скандали», - заявив В.ПЕТЬОВКА, коментуючи слова депутата від БЮТ Віктора ТАРАНА про блокування парламентської трибуни депутатами “Єдиного Центру”.
«Блокування трибуни – це тактика БЮТ і Партії регіонів. Для цих сил важливими є лише рейтинги і картинка в телевізорі. І тому інших вони намагаються судити за власними мірками», - наголосив В.ПЕТЬОВКА.
Він нагадав, що «депутати “Єдиного Центру” ніколи не блокували роботу Верховної Ради і постійно нагадували своїм колегам, що виборцям надто дорого обходяться такі політичні ігри. Сьогоднішнє шоу, влаштоване БЮТ та Партією регіонів, обійшлося платникам податків майже в 3 млн. грн.”.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 лютого, депутати з фракції Партії регіонів заблокували роботу парламенту. Вони вимагають звіту уряду у парламенті за обов’язкової участі Президента України та голів обласних рад.