Ющенко розказав суддям, коли будуть їхні похорони
Президент критикує служителів Феміди
Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує роботу судів щодо захисту прав власності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на нараді з питань удосконалення державної політики в сфері захисту прав власності.
За його словами, робота судів щодо захисту прав власності є незадовільною, а довіра до них суспільства “нульовою”.
Він також зазначив, що сьогодні в судовій системі наявна ціла каста суддів-рейдерів, які сприяють протиправним діям сфери прав власності.
Звертаючись до учасників наради В.ЮЩЕНКО також зазначив, “буде судова система, яка підпорядковується одному лідеру однієї партії – це похорони ваші”.
Як приклад протиправного рішення суду, який призвів до рейдерського захоплення підприємства, В.ЮЩЕНКО назвав рішення Соснівського райсуду Черкас, згідно з яким було проведено рейдерське захоплення фармацевтичної фірми “Дарниця”.