У Кремлі поки не можуть підтвердити інформацію про зустріч Путіна і Тіллерсона

У Кремлі поки що не можуть підтвердити інформацію ЗМІ про плановану зустріч президента РФ Володимира Путіна і держсекретаря США Рекса Тіллерсона.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи відповідні публікації, сказав: «Поки не можу підтвердити».

Учора, відповідаючи на запитання журналістів про скасування такої бесіди, Пєсков зазначив, що жодні зустрічі не анонсувалися, і досі в графіку президента РФ планів спілкування з Тіллерсоном немає. За його словами, якщо інформація про таку зустріч з'явиться, то Кремль поінформує журналістів.

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Сьогодні газета РБК з посиланням на джерела написала, що Путін завтра, 12 квітня, зустрінеться з Тіллерсоном під час його візиту до Москви.

Держсекретар США прилітає до Росії сьогодні у другій половині дня, його переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим заплановано на 12 квітня.