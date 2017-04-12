Голова НКРЕКП Вовк звітує перед нардепами (подію завершено)

Сьогодні о 12.30 у Верховній Раді прозвітує голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив голова фракції “Блок Петра Порошенка” Артур Герасимов. “О 12.30 Вовк буде в Раді”, - сказав він.

За словами Герасимова, доповідь голови НКРЕКП триватиме близько 20 хвилин, після чого народні депутати зможуть поставити йому запитання.

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Як повідомляв УНІАН, 4 квітня народні депутати проголосували за запрошення до Верховної Ради керівника НКРЕКП Вовка, голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак, голів Фонду держмайна Ігоря Білоуса та АМКУ Юрія Терентьєва.

5 квітня в парламенті з доповіддю виступила голова НАЗК Корчак.

10 квітня під час Погоджувальної ради голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив, що на середу, 12 квітня, до парламенту запрошено голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.