ЗМІ пояснили, що принесе безвіз українцям

Україна практично отримала безвізовий режим з ЄС. Він принесе країні не тільки свободу пересування для мільйонів її громадян, але й появу нових лоукост-компаній та туристичних маршрутів. Про це пише "Новое время" у статті "Падіння Шенгенської стіни".

Зазначається, що в 2016-му українці отримали 1,36 млн короткострокових віз у країни Шенгенської зони, тобто приблизно стільки співвітчизників подорожували в ЄС за рік. Тепер, якщо оцінювати кількість виданих на сьогодні біометричних паспортів, їх стане як мінімум 3 млн. А насправді — набагато більше: експерти прогнозують зростання в два-три рази.

За оцінками аналітиків Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), за останні два роки в ЄС побували 10% українців — це 4,2 млн. На тлі новин про скасування віз у КМІС прогнозують зростання кількості таких мандрівників у півтора рази — до 6 млн.

Для Молдови, Грузії та України безвізовий режим з ЄС дає право перебувати на території ЄС не більше 90 днів протягом півроку. Але частина критиків, у тому числі й серед європейських політиків, які стверджують, що безвіз спровокує різке зростання кількості нелегальних трудових мігрантів з України. Варто зазначити, що з реальних проблем експерти очікують лише зростання черг на кордоні.

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Але приклад Молдови заспокоює: такого не повинно статися. "Введення безвізового режиму з Європейським союзом не спричинило за собою яких-небудь особливих труднощів",— пояснює Морарі з молдавського МЗС.

За даними соцопитування КМІС, за останні два роки найчастіше в країни ЄС виїжджали жителі Західної України — у 19% випадків, а найрідше — лише 2% — представники сходу країни. Але двері Євросоюзу відчиняються перед усіма громадянами країни. У тому числі й перед тими, хто проживає на окупованих територіях. Їм потрібно лише отримати український біометричний паспорт.

"У будь-якому випадку безвіз, на думку експертів, дає набагато більше, ніж просто свободу пересування територією ЄС. На шляху до нього країна виконала багато вимог європейців щодо проведення реформ, боротьби з корупцією, лібералізації дій влади. І це відіб'ється на житті кожного", - підсумували журналісти.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим. "За" проголосував 521 депутат ЄП, "проти" - 75, утрималися – 36.