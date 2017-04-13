Україна гарантує рівні можливості учасникам Євробачення, але вони мають поважати закон – МЗС

Україна гарантує рівні можливості всім учасникам міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017», що відбудеться у Києві, але вони мають поважати закон.

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«Україна гарантує рівні можливості для всіх учасників Євробачення2017, але просить гарантувати повагу до свого законодавств», - йдеться у повідомленні МЗС України повідомляє у Twitter.

В МЗС наголосили, що «саме через порушення законодавства України конкурсантці від Росії Самойловій було заборонено в’їзд на територію нашої країни».

Україна гарантує рівні можливості для всіх учасників #Євробачення2017, але просить гарантувати повагу до свого законодавства #Eurovision2017pic.twitter.com/hXIYxynuJP — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 13 квітня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня стало відомо, що СБУ заборонила в’їзд на територію України Самойловій терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гітлянської, «рішення прийняте на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України».

Самойлова у червні 2015 року брала участь у гала-концерті «Світ спорту і добра» в окупованому Росією Криму.

Генеральний директор Європейської мовної спілки (EBU) Інгрід Делтенре погрожувала Україні санкціями через заборону Самойловій брати участь у цьогорічному «Євробаченні» в Києві. 23 лютого 2017 року Делтенре подала у відставку з посади директора Європейської мовної спілки, і фактично її повноваження припиняться влітку, одразу після «Євробачення».

4 квітня, коментуючи заборону на в'їзд Самойловій, президент України Петро Порошенко заявив, що Росія свідомо йшла на провокацію.

Нагадаємо, 62-й конкурс «Євробачення» відбудеться в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з понад 40 країн.