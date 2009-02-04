Найбільша небезпека територіальній цілісності України зараз виходить з ЄС?

Експерти висловлюють протилежні думки з приводу рішення Міжнародного суду ООН про делімітацію континентального шельфу та виняткових економічних зон у Чорному морі між Україною та Румунією.

Про це свідчать передані УНІАН дані експертного опитування щодо рішення Гаазького суду в суперечці України та Румунії про острів Зміїний. Опитування було проведено Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна.

Так, перший заступник голови комітету Верховної Ради із закордонних справ Тарас ЧОРНОВІЛ негативно оцінює це рішення.

«Рішення Гаазького суду більше нагадує рейдерські рішення українських судів. Позицію української сторони із цього приводу зрозуміти складно, адже я ніколи не повірю, що Гаазький суд міг винести настільки політично заангажоване рішення, яке суперечить міжнародному праву, якби його не було таємно узгоджено з українською стороною. Абсурдом є те, що, по-перше, визнаючи Зміїний за острів, його берегову лінію не включають у територію держави. Другим абсурдом є заява Гаазького суду про те, що він не враховуватиме чітку норму міжнародного права про врахування балансу довжини берегової лінії обох країн», - зазначив Т.ЧОРНОВІЛ.

За його словами, українські претензії з цього питання було виписано достатньо давно і вони цілком відповідають нормам міжнародного права. Лінія ж, по якій зараз провели розмежування, відділяє від України розвідані запаси нафти та газу, стверджує перший заступник профільного комітету парламенту. «Я не знаю, як це пояснити інакше, окрім як зрадою національних інтересів з боку України на користь Румунії», - підсумував він.

Своєю чергою, колишній міністр закордонних справ України Анатолій ЗЛЕНКО вважає, що завдяки рішенню Міжнародного суду ООН Україна зможе починати роботу з освоєння морських територіальних просторів.

«З погляду інтересів України як прибережної держави, по-перше, вдалося зняти надзвичайно важливе питання, чи є Зміїний островом. Хоча раніше Румунія не заперечувала, що навколо острова існує дванадцятимильне територіальне море, і це зараз знайшло своє підтвердження у визнанні Зміїного островом. Хоча те, що острів належить Україні й не було предметом розгляду Гаазького суду, це само собою зрозуміло: свого часу було підписано документи з Румунією, яка не заперечувала з приводу належності острова Україні. Головне, ми змогли розблоковувати ситуацію, і можна починати роботу з освоєння морських територіальних просторів. Цим ми поліпшуємо наші відносини з Румунією, в основі суперечностей з якою лежали суто економічні питання», - сказав А.ЗЛЕНКО.

Водночас народний депутат, колишній міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК вважає рішення Гаазького суду позитивним, а реакцію МЗС України на нього – адекватною та правильною.

«Ми закрили проблему, яка відображалася на атмосфері наших відносин із сусідньою країною-членом НАТО і ЄС. Ми фактично привели до правового результату делімітацію нашого континентального шельфу та виняткової економічної зони в багатому родовищами нафти і газу регіоні. Ці родовища на спірній частині, яка відійшла Україні, дають підстави сподіватися в найближчому часі на видобування нафти й газу», - зазначив Б.ТАРАСЮК.

За його словами, якщо хтось хоче знайти вади в цьому рішенні, то хай їх не шукає, адже в практиці Міжнародного суду ООН ніколи не було рішень на користь одного з учасників суперечки. «Міжнародний суд визнав Зміїний островом і підтвердив, що він належить Україні, і це є безумовним позитивом», - підсумував Б.ТАРАСЮК.

Своєю чергою, директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Костянтин БОНДАРЕНКО переконаний, що Україна програла судовий спір з приводу острова Зміїний.

Він зазначив, що на євразійському просторі за останні роки це вже третій факт перегляду кордонів – після втрати Косово Сербією, а також Абхазії та Південної Осетії Грузією.

На думку К.БОНДАРЕНКА, у такій ситуації «Президент повинен мав би бити тривогу, Міністерство закордонних справ висловлювати рішучий протест, тим більше що Гаазький трибунал визнав Зміїний островом».

За словами експерта, рішення дивне, і опротестувати його навряд чи буде можливо.

«Судді трибуналу віддали перевагу Румунії, яка є членом Євросоюзу, перед Україною, яка навряд чи членом ЄС стане. У цій ситуації навряд чи можна сподіватися на те, що Європейський Союз надалі буде стратегічним партнером нашої держави, оскільки саме від нього зараз виходить найбільша небезпека територіальній цілісності України», - сказав К.БОНДАРЕНКО.