ФРУ прогнозує додаткове зростання безробіття

Федерація роботодавців України прогнозує додаткове зростання безробіття в базових галузях промисловості через введення нових цін на природний газ. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФРУ.

На думку експертів ФРУ, у зв`язку з підвищенням вартості газу для промислових підприємств, дані прогнозу Міністерства праці і соціальної політики України, про те, що рівень безробіття в першому півріччі 2009 року сягне 9%, а до служби зайнятості звернуться майже 3 мільйона безробітних, є заниженими.

«Через різке зростання ціни на газ ми прогнозуємо погіршення урядового прогнозу безробіття на перше півріччя 2009 року - мінімум в півтора рази в основних галузях промисловості. Ці проблеми найгостріше виявляться в промислових регіонах Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській і Харківській областей. Уряд наразі не виявляє зацікавленості в пом`якшенні наслідків різкого підвищення ціни на газ. Наразі ми не бачимо ніяких ініціатив влади відносно промисловців, що могли б запобігти масовим скороченням найманих робітників в промисловості», - процитували в прес-службі думку голови Ради ФРУ Юрія БОЙКА.

За розрахунками Федерації, заявлена 29 січня головою НКРЕ Валерієм КАЛЬЧЕНКОМ кінцева ціна реалізації газу для промислових підприємств в 2 тис. 570 грн. за тис. куб. м. та 2 тис. 425 грн. за тис. куб. м., різко знижує конкурентоспроможність продукції низки провідних вітчизняних галузей.

Експерти ФРУ прогнозують зростання безробіття в таких галузях, як скляна (у собівартості виробництва продукції на більшості підприємств частка газу становить близько 25%), хлібопекарська (в ціні хлібини вартість газу складає близько 7-10%), цементна - (собівартість цементу на 50% залежить від ціни на газ), і, як наслідок в - будівельній. З урахуванням ситуації, що склалася на ринках продукції вищезгаданих галузей, на думку експертів, у підприємств немає іншого виходу, ніж компенсувати зростання вартості газу шляхом скорочення невиробничих витрат.

Як стало відомо УНІАН, щоб попередити масові звільнення в українській промисловості, ФРУ звернулась до уряду з вимогою до 15.02.2009 року провести спільні тристоронні консультації з соціальними партнерами з метою вироблення конкретних заходів із недопущення різкого зростання безробіття внаслідок підвищення ціни на газ.

У разі якщо уряд проігнорує звернення, ФРУ заявляє про те, що повністю покладає відповідальність за можливе загострення соціально-економічного стану в регіонах на Кабінет Міністрів України - наголошується в повідомленні.