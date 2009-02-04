Верховна Рада користується неконституційним регламентом?

Четверо громадських активістів - Віктор ГАРБАР, Володимир МАРТИНЮК, Олександр СЕВЕРИН та Михайло СВИСТОВИЧ - сьогодні звернулися із позовом до Окружного адміністративного суду Києва зі скаргою на бездіяльність Верховної Ради України та неконституційність її регламенту.

Про це УНІАН повідомили у громадській організації "Альянс Майдан".

Позов визначає відповідачами Верховну Раду України, голову Верховної Ради і Президента України і стосується "бездіяльності всіх цих суб`єктів щодо виконання конституційних норм", за якими діяльність ВР має регламентуватися саме законом, а не підзаконними актами, чим, на думку позивачів, є "всі "регламенти", проголосовані дотепер депутатами "не у юридичній формі закону України". Зміст головної вимоги полягає у зобов`язанні відповідачів до внесення, прийняття, підписання Регламенту Верховної Ради України у формі закону (законодавчого акту).

"Спір є, властиво, простим як господарське мило, як очевидна ницість "політреформи", як комічна вар’юватість "блокування" трибуни ВР, як тотальне голосування чужими картками, як казкова "робота з виборцями", - заявив один із авторів позову кандидат юридичних наук, правовий радник ВГО "Альянс Майдан" О.СЕВЕРИН.

"Є кількоразово розтлумачена Конституційним Судом України вимога Основного Закону – діяльність Верховної Ради України має регулюватися регламентом у формі закону (законодавчого акту) України, а не підзаконними папірцями власне ВР, не забаганками фракцій і не вигадливістю спікера", - заявив він.

На думку О.СЕВЕРИНА, прагнення державного органу самостійно і безконтрольно (у цьому випадку – без можливості для Президента застосувати вето і без громадського контролю) "визначати власну поведінку і, можливо, навіть власну компетенцію спільного з правовою державою має небагато". "Погодьтеся, що за умов багаторічного невиконання Конституції України законодавчим органом України предметно говорити про правову державу, про верховенство права, м`яко кажучи, не доводиться", - стверджує О.СЕВЕРИН.