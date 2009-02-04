Робітники, які захопили Херсонський машзавод, звертаються до Кабміну

Робітники ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» (ХМЗ) закликали працівників інших заводів 7 лютого провести загальноміський мітинг солідарності.

Як передає кореспондент УНІАН, листівка з таким закликом поширена в Херсоні.

У профкомі ХМЗ підтвердили, що листівку дійсно розповсюдили робітники цього заводу, які 3 лютого штурмом узяли адміністративну будівлю ХМЗ і зараз продовжують утримувати її під свої контролем.

«Сьогодні обстановка на комбайновому заводі критична: виробництво зупинене, зарплата не виплачується, припинені всі відрахування до бюджету і Пенсійного фонду. Але ні власник ХМЗ, ні нинішня влада не вживають жодних заходів щодо оживлення заводу. У цих умовах трудовий колектив вирішив не здаватися, а об`єднатися для боротьби за інтереси людини праці. На цьому непростому шляху ми удалися до рішучих дій: провели жорсткі пікети обладміністрації, захопили і охороняємо завод від крадіжки готової продукції й устаткування, боремося за правдиву інформацію про нашу боротьбу», - сказано у листівці.

Також страйкарі звернулися до Кабінету міністрів України з вимогами «націоналізувати Херсонський машинобудівний завод під контролем трудового колективу; заарештувати банківські рахунки власника заводу і погасити всі борги із зарплати, а також за платежами до бюджету і ПФ; забезпечити держзамовлення на виробництво комбайнів і їх адресний збут за підтримки держави; погасити борги із зарплати перед всіма трудящими м. Херсона, забезпечити повну зайнятість в місті та області».

Як повідомляв УНІАН, робітники ХМЗ вранці 3 лютого узяли штурмом офіс підприємства, вимагаючи виплатити заборгованість із заробітної плати і передати завод в державну власність.

Херсонська облдержадміністрація також запропонувала власнику ХМЗ передати підприємство в держвласність. У Херсонській ОДА вважають, що керівництво ХМЗ нездатне оцінити ситуацію і не бажає шукати шляхи виходу підприємства з кризи.

Довідка УНІАН. ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» входить у структуру ТОВ «НПП «БілоцерковМАЗ» (Біла Церква). Підприємство є єдиним в Україні виробником зернозбиральних комбайнів «Славутич».