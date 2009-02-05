Україна ще довго буде основним транзитним коридором для газу

Україна в найближчі десятиліття залишиться основним транзитним коридором для експорту російського газу в Європу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 4 лютого сказав директор Інституту енергетичної політики Володимир МІЛОВ під час круглого столу на тему: «Газовий конфлікт і майбутнє відносин Росії та України».

На його думку, російському керівництву хочеться представити справу так, що ми можемо обійти Україну, але технічно це малоймовірно.

«Південний потік» – цей проект можна просто викинути в кошик і забути про нього. Цього проекту не буде», - переконаний В.МІЛОВ.

Він пояснив, що в Чорному морі відстань між Кримом і Туреччиною становить 330 км, і там змикаються морські економічні зони Туреччини та України.

За словами експерта, щоб провести газопровід по дну Чорного моря, потрібно буде отримати дозвіл України, яку Росія хоче обійти, і Туреччини, яка категорично проти реалізації цього проекту. В.МІЛОВ зазначив, що спочатку газопровід «Південний потік» замислювався для обходу Туреччини, а не України.

Говорячи про «Північний потік», він наголосив, що цей газопровід до обходу України взагалі не має ніякого стосунку – він призначений для того, щоб постачати російський газ на абсолютно інші ринки. За словами В.МІЛОВА, йдеться про ринок Північно-Західної Європи, а саме країн Бенілюксу та Великої Британії.

Він нагадав, що газ, який іде транзитом через Україну, постачається в Угорщину, Північну Італію, Словаччину та на Балкани.

На думку В.МІЛОВА, диверсифікувати постачання в Європу потрібно, але в Росії для цього немає так багато можливостей, тому потрібно домогтися стратегічних домовленостей про транзит з Україною.

Він зазначив, що запасів газу в Росії достатньо, але їх ще потрібно розробити, а це потребує часу та великих інвестицій.

Також В.МІЛОВ нагадав, що проектна максимальна потужність двох гілок «Північного потоку» - 55 млрд. куб на рік, а «Південного потоку» - 30 млрд. куб. на рік, тобто сукупні 85 млрд. куб. Водночас об`єм транзиту газу через територію України становить близько 130 млрд. куб. на рік.

«Україна в осяжному майбутньому – у найближчі десятиліття - залишиться основним транзитним коридором для Росії, і тому з нею потрібно ніжніше поводитися», - наголосив експерт.