Порошенко спростив процедуру взяття на облік переселенців

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до статті 3 закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Згідно із законом, довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи виключено із переліку документів, до яких вносяться відомості про місце перебування особи.

Таким чином, норми закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» узгоджуються із нормами закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», який є спеціальним в сфері регулювання правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні, зазначається в повідомленні.

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Підкреслюється, що реалізація закону забезпечить узгодження законодавчих норм, спрямованих на гарантовані права щодо вільного пересування та вільного вибору місця проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 23 березня ухвалила зміни до закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», спростивши процедуру взяття на облік вимушених переселенців.