Турчинов пояснив депутатам, куди поділася Тимошенко

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у Верховній Раді проводить переговори з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутатам повідомив перший віце-прем’єр України Олександр ТУРЧИНОВ, відповідаючи на запитання депутатів про відсутність Ю.ТИМОШЕНКО у сесійній залі.

«Я інформую вас, що прем’єр-міністр знаходиться у Верховній Раді. Зараз ми користуємося часом і працюємо. Кабінет міністрів працює у Верховній Раді, тому що надто довго у нас йдуть розмови замість того, щоб ми працювали, ми змушені мати тут дуже цікаве спілкування. І прем’єр-міністр прямо зараз у приміщенні Верховної Ради проводить дуже відповідальні переговори з керівництвом Міжнародного валютного фонду», - сказав О.ТУРЧИНОВ.