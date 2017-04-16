У Держдумі готові надати російське громадянство чотирьом колишнім беркутівцям-втікачам (відео)

У Держдумі допустили надання громадянства екс-беркутівцям, які втекли до Росії. Однак для цього самі вони повинні висловити готовність відмовитися від українського паспорта.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін, передає Говорит Москва.

При цьому він зазначив, що колишні бійці "Беркуту" не можуть бути визнані у Росії політичними емігрантами: "Вони в чистому вигляді є політичним емігрантами, але у нас політичний притулок не може бути надано громадянам країн, з якими у РФ безвізовий порядок перетину кордону. А з Україною досі у нас саме такий порядок".

Читайте також"Чорна рота" Майдану: справи щодо 4 "беркутівців" відправлені до суду, один з них звинувачується у вбивстві 3 людей

Затулін наголосив, що вніс до Держдуми законопроект про скасування цієї норми. Однак наразі документ у нижній палаті парламенту поки не обговорювався.

Раніше стало відомо, що звільнений Апеляційним судом Києва екс-беркутівець Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег втекли до Росії. Про це він та інші колишні співробітники харківського батальйону "Беркут" заявили, опублікувавши відеозвернення на Youtube, яке записали нібито на території Росії.

З усієї четвірки лише у Віталія Гончаренка був запобіжний захід - Апеляційний суд Києва відпустив його з-під арешту під особисте зобов'язання, він повинен з'являтися у суд на першу вимогу.