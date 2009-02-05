Тимошенко повернулася до сесійної зали ВР, аби вислухати вирок собі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повернулася до сесійної зали Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, опівдні після короткої перерви в роботі ВР участь у засіданні продовжили брати майже всі члени уряду, але була відсутня Ю.ТИМОШЕНКО.

Фракція Партії регіонів заявила, що блокуватиме роботу парламенту, якщо Ю.ТИМОШЕНКО не братиме участі в розгляді питання щодо соціально-економічної ситуації в Україні та дій органів влади щодо подолання кризи.

У свою чергу перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО проводила у приміщенні парламенту зустріч з керівництвом МВФ.

На даний час парламент продовжує без перерви обговорення питання щодо ситуації в Україні. Вже виступили лідери фракцій, а після виступів народних депутатів спікер Володимир Литвин заявив, що обговорення закінчилося та почав підбивати підсумки.

Парламент не йшов на перерву, яка передбачена з 14.00 до 16.00.