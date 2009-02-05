Литвин оголосив перерву, щоби «в парламенті не було війни»

У Верховній Раді України оголошено перерву на 30 хвилин - до 15.30.

Як зауважив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, перерва оголошується для того, щоб «в парламенті не було війни».

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що під час перерви має відбутися письмова поіменна реєстрація депутатів для того, щоб кожен депутат особисто голосував стосовно проекту постанови про відповідальність уряду.

«Я розумію, що зараз свідомо блокується реєстрація біля столів», - сказав голова ВР.

Спікер також зауважив, що під час перерви відбудеться засідання лідерів фракцій для того, щоб обговорити процес голосування стосовно відповідальності уряду.