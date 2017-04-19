У Полтаві активісти вступили у сутичку із мером

У Полтаві сьогодні під час засідання Полтавського міськвиконкому між активістами та мером міста Олександром Мамаєм сталася сутичка.

Про це УНІАН повідомили в обласному управлінні поліції.

Також цю інформацію підтвердили самі активісти, які виступають проти дій місцевої влади щодо забудови «Газетної арки».

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Зокрема, на засіданні міськвиконкому активісти вимагали від мера скликати позачергову сесію міськради й на ній розглянути питання про скасування забудови «Газетної арки», а також низку інших питань.

Однак Мамай вирішив припинити засідання, не бажаючи вступати в перепалку з активістами. Тоді активісти почали штовхати міського голову й не випускали його із зали. Сталася сутичка.

Незважаючи на це, Мамай заявив, що не буде скликати позачергову сесію й пішов у свій кабінет. Активісти пішли за ним, але він закрив двері на замок.

Пізніше до будівлі міськради прибув спецзагін поліції. Частина з них вишикувалася біля кабінету Мамая. Потім поліція залишила територію біля кабінету мера Полтави, а активісти чекають, коли Мамай вийде для спілкування з ними.

Як повідомляв УНІАН, у Полтаві 5 квітня близько 300 осіб виступали проти забудови так званої арки «Газетний ряд» - території, де протягом багатьох років працювали продавці преси. Після того, як арка перейшла у власність місцевого підприємця, її заварили металевими листами.

Внаслідок зіткнень між співробітниками охоронної фірми та активістами, які виступають проти забудови, було затримано 12 осіб. Один із мітингувальників - учасник АТО Олександр Коба отримав тяжке ножове поранення. Також був тяжко поранений ще один ветеран АТО. Всього, за даними поліції, постраждали 13 осіб.

Пізніше мер Полтави Мамай заявив, що підприємець припинив будівництво в «Газетній арці».

Водночас активісти звинувачують місцеву владу в бездіяльності, яка призвела до масового конфлікту в районі арки «Газетний ряд».

Полтавська облорганізація «БПП «Солідарність» почала відкликання свого депутата облради Ірини Степаненко і всіх 8 депутатів фракції з Полтавської міськради, оскільки вважає їх причетними до забудови арки «Газетний ряд», де відбулися масові протести й кровопролиття.