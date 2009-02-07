Небоженко: Партія регіонів вчиться у комуністів заробляти гроші

Спроба висловити недовіру уряду була останньою можливістю тих, хто програв у газовій війні, зупинити прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, заявив директор соціологічної служби “Український барометр” Віктор НЕБОЖЕНКО на прес-конференції у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи позицію ініціатора висловлення недовіри уряду у Верховній Раді, В.НЕБОЖЕНКО висловився, що “Партія регіонів набуває якусь нову роль – роль самозабезпечення, заробітчанства”.

На думку політолога, як заробляти гроші, депутати від Партії регіонів навчаються у комуністів.

Експерт наголосив на обізнаності депутатів, що голосування за недовіру уряду не буде результативним і не призведе до серйозних політичних наслідків.

“Але саме такі голосування добре оплачують... І Партія регіонів з комуністами, прекрасно розуміючи жах “РосУкрЕнерго”, скористалися цим важким станом і добре заробили”, - констатував В.НЕБОЖЕНКО.

За словами експерта, “комуністи показали, як можна заробити 50 млн. доларів – взяти гроші і при цьому не змінити ситуацію у великій політиці”.

У свою чергу, політолог Ігор ЖДАНОВ підтримав колегу і зазначив, що “фракція комуністів зробила усе можливе для збереження свого опозиційного обличчя, давши ту кількість голосів, за якої вони точно знали, що уряд не буде відправлений у відставку”.

“А з іншого боку, вони зберегли можливість й далі співпрацювати у нормальному ракурсі з урядом, підтримуючи його наступні законопроекти”, - зауважив І.ЖДАНОВ.

“Це вже щось нове: Партія регіонів навчилася заробляти, вийшла на самозабезпечення. Це вже свідчить про розуміння, що суто політичні цілі є не найголовнішим у житті, а слід подумати про якійсь пенсійний фонд”, - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 лютого відмовилася висловити недовіру уряду. За ухвалення відповідного проекту постанови, внесеної депутатами від фракції Партії регіонів, проголосували 203 народних депутата з 228, зареєстрованих у сесійній залі.