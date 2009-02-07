Тимошенко підтвердила: Росія дасть кредит Україні

Росія дала згоду кредитувати Україну для покриття дефіциту державного бюджету

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Мюнхені повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Росія готова сприяти в підписанні таких кредитних угод», – сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що надіслала листи з проханням надати Україні фінансову допомогу для покриття дефіциту бюджету в США, Євросоюз, Китай, Японію, а також і Росію.

Водночас прем`єр-міністр спростувала заяву уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО про те, що до Москви відбула урядова делегація для таємних переговорів з Росією про отримання спеціального кредиту.

Також Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що не відповідає дійсності й інформація про умови, на яких Росія готова надати кредит

Як повідомляв УНІАН, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ заявив в ефірі телеканалу “Інтер”, що вчора в російську столицю таємно поїхала делегація від уряду для проведення переговорів про спеціальний кредит для запобігання банкрутства НАК “ Нафтогаз України ”.

За його словами, доведення до банкрутства пов`язано з цінами на газ, що зафіксовані в домовленостях, підписаних 19 січня. Він зазначив, що в 2009 році “виникне велика діра” у “кілька десятків мільярдів гривень” через розрив між ціною газу, за якою він придбаний, і ціною його продажу.