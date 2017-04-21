СБУ затримала одного з ключових фігурантів "схеми Курченка"

На Сумщині співробітники Служби безпеки затримали одного з ключових фігурантів справи щодо розкрадання грошей Нацбанку України під "керівництвом" Сергія Курченка. Про це повідомили у прес-центрі відомства.

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"Під час досудового розслідування, відкритого за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, правоохоронці задокументували, що зловмисник за вказівкою Курченка придбав підставне підприємство. Через низку фінансових оборудок протягом 2012-2013 року за допомогою цієї комерційної структури учасники угруповання на чолі з Курченком заволоділи майже вісьмастами мільйонами гривень Нацбанку України", - повідомили в СБУ.

У спецслужбі розповіли: далі оперативники спецслужби встановили, що ділок переховується від слідства в одному з дачних будинків на території Охтирського району Сумщини, та затримали його.

Зловмиснику повідомили про підозру та доправили його до Києва для обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ виявила факти безпосередньої причетності Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь холдингу СЄПЕК, підконтрольного бізнесмену, медіаресурсу UMH group, футбольного клубу «Металіст», Одеського нафтопереробного заводу й мережі автозаправок SparschweinGmbH & Co в Німеччині (170 об'єктів). Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 року зняв арешт з коштів та майна компанії СЄПЕК.

Бізнесмен Сергій Курченко розшукується правоохоронними органами за звинуваченнями в організації схем з ухилення від сплати податків під час імпорту до України нафтопродуктів. Повідомлялось, що він також намагається отримати контроль над експортними поставками з Росії до України скрапленого газу.