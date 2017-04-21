СБУ затримала одного з ключових фігурантів "схеми Курченка"

14:56, 21 квітня 2017
Політика
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Затриманий допоміг угрупованню на чолі з Курченком заволодіти майже 800 мільйонами гривень Нацбанку України.

Бізнесмен-утікач Сергій Курченко / Фото УНІАН

На Сумщині співробітники Служби безпеки затримали одного з ключових фігурантів справи щодо розкрадання грошей Нацбанку України під "керівництвом" Сергія Курченка.  Про це повідомили  у прес-центрі відомства.

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"Під час досудового розслідування, відкритого за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, правоохоронці задокументували, що зловмисник за вказівкою Курченка придбав підставне підприємство. Через низку фінансових оборудок протягом 2012-2013 року за допомогою цієї комерційної структури учасники угруповання на чолі з Курченком заволоділи майже вісьмастами мільйонами гривень Нацбанку України", - повідомили в СБУ.

У спецслужбі розповіли: далі оперативники спецслужби встановили, що ділок переховується від слідства в одному з дачних будинків на території Охтирського району Сумщини, та затримали його.

Затриманий СБУ у справі Курченка чоловік / СБУ

Зловмиснику повідомили про підозру та доправили його до Києва для обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ виявила факти безпосередньої причетності Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь холдингу СЄПЕК, підконтрольного бізнесмену, медіаресурсу UMH group, футбольного клубу «Металіст», Одеського нафтопереробного заводу й мережі автозаправок SparschweinGmbH & Co в Німеччині (170 об'єктів). Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 року зняв арешт з коштів та майна компанії СЄПЕК.

Бізнесмен Сергій Курченко розшукується правоохоронними органами за звинуваченнями в організації схем з ухилення від сплати податків під час імпорту до України нафтопродуктів. Повідомлялось, що він також намагається отримати контроль над експортними поставками з Росії до України скрапленого газу.

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Теги: #схема курченка#справа курченка