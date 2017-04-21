Китай готовий запровадити безвізовий режим для українців – посол

Китайський уряд висловлює готовність запровадити безвізовий режим з Україною, заявив посол Китаю в Україні Ду Вей, як повідомляє "Радіо свобода".

«Китайська сторона готова в будь-який час, за бажанням двох сторін, за принципом рівності і взаємної вигоди, схвалити нові заходи з обміну людьми між нашими країнами, зокрема і безвізовий режим», – сказав він 21 квітня в Києві з нагоди 25-річчя дипломатичних відносин між Україною і Китаєм.

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Ду Вей не навів термінів, в які таке рішення може бути ухвалене.

Дипломат також зазначив, що китайська сторона схвалює рішення Європейського союзу щодо лібералізації візового режиму з Україною.

Європарламент на засіданні 6 квітня підтримав запровадження безвізового режиму з ЄС для громадян України.

В ЄС раніше заявляли, що «безвіз» для українців може запрацювати наприкінці червня.