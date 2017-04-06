Три країни наголошують на необхідності якнайшвидшого прийняття "безвізу" для України

Естонія, Латвія і Литва наголошують на необхідності якнайшвидшого прийняття рішення про надання громадянам України безвізового режиму для здійснення короткотермінових поїздок до країн Шенгенської зони і виступають за якнайшвидше завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію Україна - Євросоюз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві прем'єр-міністрів Естонії Юрі Ратаса, Латвії Маріса Кучінскінса та Литви Саулюса Сквярняліса за результатами зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом у Києві.

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«Ми будемо твердо підтримувати курс України на європейську і євроатлантичну інтеграцію. Напередодні чергового саміту «Східного партнерства» у листопаді 2017 року у Брюсселі у рамках головування Естонії в Європейському Союзі ми підтверджуємо нашу спільну відданість цьому партнерству та підкреслюємо його важливість для стабільності, демократії і процвітання в регіоні, яке також матиме конкретні переваги для наших народів”, - йдеться у заяві.

Голови урядів також позитивно відзначили ефективність застосування положень Угоди про асоціацію щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, переваги якої очевидними як для України, так і для ЄС.

«Забезпечення успішної реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є нашим головним спільним завданням. З огляду на це ми виступаємо за якнайшвидше завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію Україна – ЄС», - наголосили прем’єр-міністри.

Як повідомляв УНІАН раніше, проти надання безвізового режиму з ЄС для України на засіданні Комітету Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) голосували депутати з Франції та Італії. Про це йдеться у статті "А французи проти": в Європарламенті розповіли, хто не підтримав безвіз для українців" на сайті "Європейської правди". Засідання відбулося ще 9 березня, але довгий час результати поіменного голосування були закритою інформацією. Комітет проголосував на користь безвізу для України – 40 голосів "за", 4 – проти, 1 – утримався.