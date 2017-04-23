В АП розповіли подробиці телефонної розмови Порошенка і Тіллерсона

Президент України Петро Порошенко закликав державного секретаря США Рекса Тіллерсона активізувати розгляд питання про розгортання миротворчого контингенту під егідою ООН на Донбасі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час телефонної розмови Порошенка з Тіллерсоном.

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Порошенко висловив співчуття рідним та близьким американського представника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, загиблого внаслідок сьогоднішнього підриву патруля СММ на окупованій території, а також засудив усі форми постійного перешкоджання бойовиками роботі місії ОБСЄ.

Президент України запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє зазнали поранень. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.