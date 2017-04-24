Голова місії ОБСЄ вирушив на Донбас

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан разом з делегацією вирушив на Донбас.

Про це повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я можу підтвердити, що посол Апакан та наша делегація зараз на шляху до східної України. Низка дій, які буде вживати ця делегація, визначатиметься послом Апаканом», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке розташоване на території, підконтрольній бойовикам «ЛНР». Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє дістали поранення. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.

У Держдепартаменті США заявили, що шоковані загибеллю американця, і закликали Росію використати свій вплив на бойовиків, щоб дати можливість ОБСЄ провести повне, прозоре та своєчасне розслідування інциденту.