Ющенко: я не займався вашим вонючим газом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО в черговий раз заперечує свою причетність до компанії «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві, виступаючи на засіданні РНБО.

«Мене обвинувачують у тому, що я маю якесь відношення до «РосУкрЕнерго». Я не хочу цього, мені це набридло слухати. Я не займався вашим вонючим газом… Маю честь про це вже не один раз говорити», - сказав Президент.