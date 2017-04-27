Суд у справі про обрання запобіжного заходу для Насірова переніс засідання на ранок

01:09, 27 квітня 2017
Політика
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Суддя ухвалила рішення про перенесення подальшого розгляду на ранок четверга.

фото: УНІАН

Солом’янський районний суд Києва вирішив продовжити у розгляд питання про продовження запобіжного заходу щодо голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у четвер 27 квітня о 9-45. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Суд від початку засідання пропонував перенести розгляд на 9 ранку четверга. Але адвокати наполягали на розгляді справи зараз, мотивуючи це тим, що у Насірова зранку операція.

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Утім, суддя Вікторія Кицюк, вислухавши аргументи сторін, все ж ухвалила рішення про перенесення подальшого розгляду на ранок четверга.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи НАБУ затримали Насірова та повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Насіров підозрюється в тому, що у період з травня 2015 року по березень 2016 року ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами, задіяних у так званій "газовій схемі Онищенка", що призвело до завдання державі збитків на загальну суму 2,019 млрд грн. Слідчі дії відбувалися в рамках розслідування фактів розкрадання коштів під час видобутку та продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування".

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв ряд безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме - за відсутності належного обгрунтування та законних підстав, що спричинило державі підтверджену висновком експерта шкоду в розмірі близько 2 млрд грн.

Солом'янський райсуд 8 березня частково задовольнив клопотання прокурорів САП та обрав запобіжний захід Насірову у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у 100 млн грн, хоча САП просила встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн.

16 березня Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що заставу в розмірі 100 млн грн за Насірова внесли його дружина та тесть, пізно ввечері 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.

САП вважає, що підстави для обрання Насірову запобіжного заходу залишилися без змін, тому просить суд продовжити чинний запобіжний захід строком на 60 діб.

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Теги: #справа Насірова#Солом'янський суд