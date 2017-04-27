Президент доручив міністру юстиції підписати Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів

Президент України Петро Порошенко уповноважив міністра юстиції Павла Петренка підписати Конвенцію Ради Європи про доступ до офіційних документів.

Відповідний указ №92/2017 опубліковано на сайті глави держави.

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«Уповноважити міністра юстиції України Петренка Павла Дмитровича на підписання від імені України Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, вчиненої 18 червня 2009 року у м. Тромсо», - йдеться в документі.

Як повідомлялося, у червні 2014 року уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська закликала тодішнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка дати доручення відповідним центральним органам виконавчої влади щодо вжиття необхідних заходів для прийняття рішення про підписання Конвенції у порядку, встановленому законом України «Про міжнародні договори України».

Лутковська зауважила, що приєднання України до цієї Конвенції сприятиме вдосконаленню законодавства в сфері доступу до інформації, запровадить механізм міжнародного моніторингу за дотриманням права на доступ до офіційних документів, сприятиме покращенню ситуації з подоланням корупції завдяки більшій інформаційній відкритості. Адже підписання та ратифікація Конвенції про доступ до офіційних документів засвідчить подальшу відданість України принципам свободи інформації, доступу до публічної інформації та позитивно вплине на її міжнародний імідж.

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив Конвенцію про доступ до офіційних документів 27 листопада 2008 року. Ця Конвенція була відкрита для підписання 18 червня 2009 року.