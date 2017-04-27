Прихований контроль спецслужб РФ: СБУ викрила столичну фірму, яка продавала російський софт в ОРДЛО

СБУ викрила у Києві фірму, яка продавала російське програмне забезпечення «1С» на тимчасово окуповані терористами території Донбасу. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

«… менеджмент київського представництва російського виробника програми уклав низку договорів на постачання та технічну підтримку продукту з підприємствами та дилерами, які працюють у так званих «ДНР/ЛНР», - йдеться у повідомленні правоохоронців.

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Зазначається, правоохоронці зафіксували, що адміністрування, оновлення та технічна підтримка цих програм здійснюється з території Російської Федерації, зокрема через віддалений доступ до обладнання київського представництва російської компанії.

«… виявлено черговий факт наявності прихованого контролю спецслужб РФ за ситуацією в державному та приватному секторі економіки України, а також за підприємствами, які розташовані на територіях так званих «ЛНР/ДНР», - повідомили в СБУ.

Триває досудове слідство у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України. Планується додаткова кваліфікація за ст. 258 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН раніше, співробітники СБУ провели обшуки в офісах 8 компаній, серед яких Dragon Capital та “Укргазвидобування”, через використання ними розробленої в Росії «шпигунської» програми.

СБУ проводить операцію з виявлення структур, які використовують спеціальне програмне забезпечення, кваліфіковане експертами, як засоби спеціального технічного негласного контролю.