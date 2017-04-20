Війська РФ можуть залишитися в Білорусі після спільних навчань у вересні – Турчинов

Росія по завершенню спільних з Білорусією навчань «Запад-2017», якій заплановані на вересень, може залишити свій військовий контингент в цій країні.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов сьогодні на презентації програми «Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України», повідомляє прес-служба РНБО.

За його словами, Кремль надає особливого значення підготовці та проведенню стратегічних командно-штабних навчань «Захід-2017» в Західному військовому окрузі, на Крайній Півночі, в Білорусі та Калінінградській області, у безпосередній близькості від України та східних рубежів НАТО за участі до 100 тис. військовослужбовців.

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«За оцінками військових фахівців, кінцева мета зазначених навчань полягає у перевірці готовності російських військ проводити операції від регіональних до широкомасштабних обмежених війн за умов скорочення часу на їхню стратегічну підготовку», - зазначив Турчинов.

Він вважає, що «під час підготовки до активної фази проведення навчань «Запад-2017» 14-20 вересня 2017 року не можна виключати проведення російською стороною прихованих заходів підготовки до стратегічної наступальної операції».

«Є серйозні підстави, що після активної фази навчань російський військовий контингент може залишитись в Білорусі», - додав секретар РНБО.