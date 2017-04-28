У залі ПАРЄ офіційно висловили недовіру Аграмунту

У сесійній залі Парламентської асамблеї Ради Європи офіційно оголосили про те, що Бюро висловило недовіру і заборонило представляти організацію діючому президенту Педро Аграмунту. Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідну заяву зачитав сьогодні у Страсбурзі віце-президент Рене Руке.

"Бюро, яке сьогодні провело засідання у Страсбурзі, відмовило в довірі пану Педро Аграмунту як президенту асамблеї. Також було ухвалено рішення, що пан Аграмунт не може здійснювати ніяких офіційних візитів, не може брати участь в засіданнях та не може робити від імені ПАРЄ ніяких заяв в якості президента", - зачитав віце-президент.

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Руке також констатував, що Аграмунт вирішив не брати участі в сьогоднішньому засіданні Бюро і не надав листа щодо зняття з себе повноважень.

«Бюро вважає за необхідне здійснити заходи у відповідності до існуючих прав процедури. Принципи є найбільш важливими, аніж приватні інтереси окремої особистості, і ми повинні діяти у відповідності з цим», - наголосив віце-президент ПАРЄ.