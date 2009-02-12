Міністра оборони Росії у Криму зустріли пікетом

До Криму прибув міністр оборони Російської Федерації Анатолій СЕРДЮКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, два російських літаки, на одному з яких прилетів глава російського військового відомства, приземлилися в аеропорту «Сімферополь».

За даними поінформованого джерела в командуванні Чорноморського флоту Російської Федерації, після переїзду до Севастополя А.СЕРДЮКОВ в штабі ЧФ РФ проведе службову нараду. Інших заходів у місті за участю російського міністра, у тому числі спілкування з пресою, не передбачається.

Біля будинку штабу ЧФ РФ зібрався пікет, учасники якого мають намір висловити міністру оборони свою незгоду з намірами російського військового відомства оптимізувати структуру флоту і скоротити значну частину посад офіцерів.

Як планується, сьогодні ж А.СЕРДЮКОВ відбуде до Росії.

Як повідомляли деякі ЗМІ, на 10-12 лютого в Севастополі заплановано проведення виїзної колегії Міністерства оборони РФ, під час якої розглядатиметься питання про передачу українській стороні деяких об`єктів і підприємств Чорноморського флоту.

Як писала, зокрема, газета «Новая», йдеться про судноремонтний завод, спортивний клуб ЧФ і нове недобудоване житло для моряків.