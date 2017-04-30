Сьогодні жителі 47 громад із 19 областей обирають своїх голів - Зубко

Жителі 47 об’єднаних територіальних громад, що знаходяться на території 19 областей України сьогодні обирають голів своїх громад.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожСьогодні стартує виборчий процес у територіальних громадах 19 областей

«Cьогодні день народження 47 об'єднаних територіальних громад! Жителі громад із 19 областей обирають своїх голів… Вірю, що люди оберуть справжніх лідерів змін. Справжніх господарників і менеджерів із щирим бажанням досягти успіху», - йдеться в повідомленні.

Також, на думку Зубка, провівши такі вибори, люди отримають нагоду змінити своє життя та життя своєї громади.

«Дієва, економічно активна громада – шанс на краще життя для кожного її мешканця. Сьогодні ОТГ демонструють розвиток і зростання. Відтак, і новостворені 47 ОТГ мають усі підстави розраховувати на успіх», - заявив віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня минулого року перші вибори пройшли в 41 об'єднаній територіальній громаді. Також 18 грудня відбулося голосування на перших місцевих виборах у 144 об'єднаних територіальних громадах.

11 березня 2017 року стартував виборчий процес ще у згаданих 47 об’єднаних територіальних громадах.