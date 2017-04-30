КВУ зафіксував порушення на виборах у громадах Черкащини та Чернігівщини

Всеукраїнська громадська організація "Комітет виборців України" зафіксувала порушення на виборах в об'єднаних територіальних громадах Черкаської та Чернігівської областей.

Про це повідомляється на сторінці КВУ в Facebook.

Зокрема, у місті Шпола на Черкащині, яке є центром Шполянської ОТГ, на дільниці №710826 зафіксовано факти видачі виборцям заповнених бюлетенів.

«Спостерігачі КВУ зафіксували два випадки, коли виборцям видавалися бюлетені із поставленою позначкою навпроти прізвища одного із кандидатів. Були складені відповідні акти про порушення виборчого законодавства. На дільницю прибули представники правоохоронних органів», - йдеться в повідомленні.

КВУ зазначає, що це серйозне порушення, яке може мати вплив на результати волевиявлення. У разі, якщо виборець проголосує за іншого кандидата, ДВК може визнати бюлетень недійсним через наявність двох позначок.

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Також на виборах Шполянської ОТГ на Черкащині зафіксовано спроби зриву виборів з боку невідомих осіб.

Так, до приміщення дільниці №710825 (місто Шпола) увірвалася група невідомих чоловіків спортивної зовнішності в складі 15-20 осіб, які показово вкинули до виборчих скриньок кілька пачок бюлетенів.

На місце події прибули представники правоохоронних органів.

На думку спостерігачів КВУ, такі показові вкидання бюлетенів свідчать про спроби зриву голосування на окремих дільницях.

На Чернігівщині на виборах в місті Мена, яка є центром однойменної об'єднаної громади, стався інцидент, в ході якого один з спостерігачів перешкоджав діяльності журналісту місцевого видання.

За словами очевидців, спостерігач ніби-то від однієї з політичних партій перешкоджав працювати журналісту видання "Чернігівський монітор" Юрію Паперному. Зокрема, так званий спостерігач намагався заборонити ведення фотозйомки журналістом, в ході чого зірвав бленду з фотоапарата.

На місце події була викликана поліція, яка чергує біля дільниці. Згаданий спостерігач втік з місця події на авто.

Крім того, на виборах в Менській об'єднаній громаді на Чернігівщині зафіксовано факти незаконної агітації в день виборів від імені Радикальної партії Олега Ляшка.

На балконах багатоквартирних будинків у місті Мена, яка є центром відповідної ОТГ, вивішено агітаційні плакати із символікою РПЛ.

Відповідно до ч.2 ст. 54 Закону "Про місцеві вибори" передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування. Ведення передвиборної агітації після закінчення відповідних строків забороняється.