Безконтрольна емісія грошей – крок до економічної прірви

В Українській народній партії вважають, що заява Віктора ПИНЗЕНИКА про відставку з посади міністра фінансів є доказом того, що безконтрольна емісія грошей – це крок до економічної прірви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, за словами народного депутата, заступника голови Української народної партії Ярослава ДЖОДЖИКА, «безконтрольна емісія грошей – очевидний крок до економічної прірви, що й підтвердив своєю відставкою та її обґрунтуванням міністр фінансів”.

Тепер, за його словами, „важливо, щоб новий міністр фінансів не відходив від принципів попередника і не допустив повторення ситуації початку 90-х, коли всі економічні проблеми намагалися вирішити додатковою емісією грошової маси».

«Основна небезпека полягає у незбалансованому бюджеті, який ухвалювався лише для того, щоб не залишитися без бюджету взагалі, але який не витримує поточних економічних реалій”, - констатував Я.ДЖОДЖИК.

«Якщо уряд під безпосереднім керівництвом нового міністра фінансів вдасться до покриття дефіциту бюджету через емісію, на державу чекають страшні часи з масовим переходом економіки у тінь на бартер вже у 2009 році і курсом 15-20 гривень за долар», - підкреслив народний депутат.

Зважаючи на це, Я.ДЖОДЖИК закликав народних депутатів „виважено поставитися до відставки В.ПИНЗЕНИКА та можливого призначення нового міністра фінансів”, адже, на його переконання, „вибір полягатиме не лише між персоналіями, а між моделями розвитку фінансової системи України в 2009 році».