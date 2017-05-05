Міноборони направить у Балаклію ремонтні бригади, які допоможуть відновлювати житла місцевих - Полторак

Міністерство оборони направить у Балаклію ремонтні бригади, які відновлюватимуть житло цивільного населення. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу в Харкові сказав міністр оборони України Степан Полторак.

За його словами, бригади будуть відправлені в Балаклію в понеділок, 8 травня.

Читайте такожПолторак озвучив головну версію вибухів на військових складах під Харковом

“Міністерством оборони ухвалене рішення щодо надання допомоги. Крім того, що уряд виділив практично 145 млн грн на відновлення інфраструктури самої Балаклії, враховуючи, що це наш об'єкт, я прийняв рішення — буквально з понеділка ми висилаємо групи будівельників, які нададуть допомогу в ремонті і відновленні житла для місцевого населення, особливо тих, що проживають поруч із Балаклією”, - підкреслив Полторак.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула жінка, ще кілька людей отримали поранення.

СБУ відкрила кримінальне провадження за ст.113 (диверсія) Кримінального кодексу України.