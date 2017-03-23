Вибухи на складі боєприпасів у Балаклії: радіус евакуації збільшено до 10 кілометрів - Цеголко

Радіус евакуації через пожежу на складі боєприпасів у Балаклії Харківської області збільшено до 10 кілометрів. Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко на сторінці в Facebook.

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"Ухвалено рішення про збільшення радіусу евакуації до 10 кілометрів. Уже евакуйовано 20 тисяч людей. За даними, Юлії Світличної (голови Харківської ОДА - УНІАН), на щастя, жертв і поранених немає", - зазначив він.

За словами Цеголка, президент доручив міністрові оборони посилити охорону всіх військових об’єктів.

Міністр оборони України Степан Полторак на своїй сторінці у Facebook нагадав, що небо в районі арсеналу закрито, а навколо нього створили "кордон зони небезпеки".

"Над місцем пожежі, у 50-кілометровій зоні, закритий повітряний простір для усіх літальних апаратів", - повідомив він.

За словами Полторака, створено умовний семикілометровий кордон зони небезпеки можливого розльоту боєприпасів.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців та цивільного населення немає. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Також, як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядається службове недбальство. За його словами, згідно з результатами перших допитів, перед пожежею на складі було чутно гул безпілотника, потім почалися вибухи.

Евакуйовано майже 20 тис. жителів Балаклії та довколишніх населених пунктів. Рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою.