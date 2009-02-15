Журналісти розвідали, хто може стати наступником Пинзеника
20:15, 15 лютого 2009Політика
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Одночасно дві посади?
Наступним міністром фінансів може стати керівник групи радників прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Віталій Гайдук.
Про це повідомив телеканал 1+1 з посиланням на джерела в БЮТ.
За інформацією журналістів, Гайдук може стати міністром фінансів і одночасно обійняти посаду віце-прем`єра.
Як відомо, раніше подав заяву про відставку міністр фінансів Віктор Пинзеник.
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