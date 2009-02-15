Журналісти розвідали, хто може стати наступником Пинзеника

Наступним міністром фінансів може стати керівник групи радників прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Віталій Гайдук.

Про це повідомив телеканал 1+1 з посиланням на джерела в БЮТ.

За інформацією журналістів, Гайдук може стати міністром фінансів і одночасно обійняти посаду віце-прем`єра.

Як відомо, раніше подав заяву про відставку міністр фінансів Віктор Пинзеник.

Українська правда