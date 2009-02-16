Обладміністрація вважає незаконними рішення Ужгородської міськради

Закарпатська облдержадміністрація вважає незаконними рішення Ужгородської міської ради про підвищення тарифів на пасажирські перевезення та квартплати.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні інформації та зв’язків із громадськістю Закарпатської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, голова Закарпатської облдержадміністрації Олег ГАВАШІ звернувся до прокурора Закарпатської області Юрія БЕНЦИ з проханням вивчити законність рішень виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 28.01.09 № 7 «Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» та № 12 «Про тарифи на міські пасажирські перевезення».

З такими ж листами, як зазначають в управлінні, О.ГАВАШІ звернувся до Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України та Державної інспекції з контролю за цінами в області.

Згідно з рішеннями виконкому міськради від 1 лютого, в Ужгороді квартплату підвищено на 93,5%, а з 2 лютого на 25% подорожчав проїзд у міському пасажирському транспорті.

«Таке суттєве підвищення без вагомих причин викликало обурення ужгородців – в облдержадміністрацію надійшла ціла низка звернень від невдоволених городян. Тому обласна влада вважає за доцільне перевірити законність ухвалення вказаних рішень», — йдеться у листі голови Закарпатської ОДА.