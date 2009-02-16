Обладміністрація вважає незаконними рішення Ужгородської міськради
Про підвищення тарифів
Закарпатська облдержадміністрація вважає незаконними рішення Ужгородської міської ради про підвищення тарифів на пасажирські перевезення та квартплати.
Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні інформації та зв’язків із громадськістю Закарпатської облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, голова Закарпатської облдержадміністрації Олег ГАВАШІ звернувся до прокурора Закарпатської області Юрія БЕНЦИ з проханням вивчити законність рішень виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 28.01.09 № 7 «Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» та № 12 «Про тарифи на міські пасажирські перевезення».
З такими ж листами, як зазначають в управлінні, О.ГАВАШІ звернувся до Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України та Державної інспекції з контролю за цінами в області.
Згідно з рішеннями виконкому міськради від 1 лютого, в Ужгороді квартплату підвищено на 93,5%, а з 2 лютого на 25% подорожчав проїзд у міському пасажирському транспорті.
«Таке суттєве підвищення без вагомих причин викликало обурення ужгородців – в облдержадміністрацію надійшла ціла низка звернень від невдоволених городян. Тому обласна влада вважає за доцільне перевірити законність ухвалення вказаних рішень», — йдеться у листі голови Закарпатської ОДА.