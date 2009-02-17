Луценко: Україна стає раєм для секс-туризму

Міністерство внутрішніх справ України ініціює збільшення штрафів за самогоноваріння, проституцію і хуліганство.

Про це міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО повідомив у інтерв`ю газеті «Сегодня» (17 лютого).

«Готуємо пропозиції до ВР переглянути штрафи і за інші види порушень. Наприклад, за самогоноваріння. Сьогодні цей штраф – 150 гривень, що просто несерйозно. Треба збільшувати, можливо, і в 10 разів. Як інакше боротися з алкоголізмом і побутовим пияцтвом?», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, в селах самогоноваріння процвітає, що призводить до значної кількості тяжких злочинів на грунті пияцтва, зокрема вбивств.

«З цим потрібно боротися, тому я виступаю за посилення штрафів, у першу чергу за збут самогону. Якщо зробив для себе – пий, будь ласка. Але не споюй, наживаючись, інших. За сьогоднішніх мізерних штрафів це нікого не лякає, та ніхто серйозно проблемою і не займається», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Те ж саме, на думку міністра, можна сказати про проституцію. «Країна на очах стає раєм для секс-туризму. Особливо огидно, що процвітає педофілія і дитяча порнографія. Треба терміново посилювати боротьбу з цим. Але закон передбачає за це від 51 до 255 гривень штрафу - смішна сума», - сказав він.

Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що потрібно також підвищувати штрафи за хуліганство і дрібну крадіжку.

«Я взагалі не можу зрозуміти, як це у нас в парламенті один діяч зумів провести лінію, нижче за яку при крадіжці кримінальної відповідальності просто не існує. Минулого року це було 772 гривні, в цьому вже 907. Вкрали корову – немає відповідальності, мобілку – теж немає. При цьому адмінвідповідальність – 150 гривень. Виходить, вкрав на 900, заплатив 150. Марення! Тому я ініціюю закон, за яким була б межа в 150 гривень, що не змінюється постійно», - сказав міністр, додавши, що все, що понад, підлягає кримінальній відповідальності.