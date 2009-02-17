Як Шуфрич на РНБО сварився з Ющенком: скрутити в трубочку і засунути...

Нардеп-регіонал Нестор Шуфрич поскаржився, що його в студії програми «Шустер live» на ТРК Україна неодноразово «намагалися примусити поважати Ющенка». Проте, на думку нардепа, він «сто разів мав рацію, коли не побоявся Ющенко називати тим, ким він є насправді».

Різкий випад депутата пролунав під час обговорення подій на недавньому засіданні РНБО, коли Віктор Ющенко і Юлія Тимошенко зірвалися на взаємні образи на підвищених тонах.

Якщо вірити Шуфричу, подібне для засідань Ради нацбезпеки, - не новина. Депутат стверджує, що у вересні 2007-го року РНБО рекомендувала його звільнити через те, що він різко попросив Ющенка, уникати звернення на «ти»...

«Я йому сказав при всіх – при губернаторах, при членах РНБО... я сказав: «Віктор Андрійович, ви зі мною бджіл не розводили – тому на «ти» до мене не звертайтеся. Я міністр. І поважайте сьогодні наші відносини формальні. Якщо у нас немає людських, то у нас є службові відносини», - так ця історія виглядає у викладі Шуфрича. «Я тоді сказав, що своє рішення Ющенко може скрутити в трубочку і засунути...»

До цього нардеп додав, що, на його думку, «сьогодні РНБО – це фактично якась інквізиція...», а президент не поважає тих, кого запрошує на засідання.