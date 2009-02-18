Ющенко: атомна енергетика - ключ до енерегобезпеки

Україна повинна мати більш адаптовану до викликів і загроз сьогодення концепцію енергетичної політики.

На цьому наголосив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час прес-конференції в Нетишині (Хмельницька область).

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Президент наголосив, що розвиток атомної енергетики - один із ключових векторів забезпечення енергетичної безпеки держави. Відтак, на переконання глави держави, атомна енергетика має стати ефективним джерелом живлення національної економіки та забезпечити суттєву економію традиційних імпортованих енергоносіїв. На думку Президента, на одному із засідань РНБО має бути предметно розглянуто питання розвитку ядерного комплексу.

Коментуючи результати наради, проведеної на Хмельницькій АЕС, глава держави повідомив, що в цілому йшлося про шляхи виконання Енергетичної стратегії на період до 2030 року. Зокрема, обговорювалось, чи потребує цей документ корекції; було дано оцінки, на якому етапі перебуває реалізація стратегії.

«Питанням номер один цієї наради була ліквідація того дефіциту безпеки, який є на тих чи інших проектах ядерної енергетики», - повідомив Президент. Відтак, значної уваги під час наради було надано проблемам поводження із відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами. Щодо цих питань, глава держави зауважив, що сьогодні необхідно виробити цілу низку законодавчих рішень, провести дискусії та обговорення з громадськістю. «Ми повинні давати дуже ефективну відповідь на те, як ми забезпечуємо збереження відходів ядерного палива, захоронення відходів, або як ми приймаємо рішення по схемі, яка на сьогодні працює, коли відходи ядерного палива відправляються в Росію і починаючи з 2013 року їх буде повернуто в Україну», - сказав В.ЮЩЕНКО, наголосивши, що це проблема, яка потребує швидкого вирішення.

В.ЮЩЕНКО додав, що на нараді йшлося про централізоване сховище відходів ядерного палива, створенню якого має передувати прийняття низки законів.

За словами Президента, окремої уваги було надано подовженню термінів експлуатації ядерних блоків.

Президент наголосив на необхідності нової технології управління у галузі атомної енергетики. «Для того, щоб забезпечити ефективну діяльність ядерної генерації, формування ефективної безпекової політики, своєчасної модернізації, ми ставимо питання про продовження термінів експлуатації ядерних блоків. Це можливо за умови нової технологічної політики», - сказав Президент. У свою чергу, це потребуватиме фінансових витрат. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО звернув увагу на необхідність перегляду тарифної політики. «Тарифна політика повинна бути серйозно вдосконалена», - сказав він, додавши, що існує багато ресурсів для того, щоб при цьому не підвищувати тарифів для населення.

Глава держави загалом позитивно оцінив сьогоднішню нараду. «Доповіді, які були сьогодні зроблені, дали оптимістичні відповіді на те, що ми можемо забезпечити реалізацію національної енергетичної стратегії», - вважає Президент.