США готові долучатися до змушення Росії виконувати Мінські угоди - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Сполучені Штати Америки готові долучатися до змушення Росії виконувати Мінські угоди в різних вимірах, в тому числі сприяти роботі "нормандського формату". Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-брифінгу у Києві.

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"Це питання, до речі, яке я обговорював під час багатьох зустрічей. По-перше, Сполучені Штати готові і надалі залучатися до того, щоб примусити виконувати Мінські домовленості Росію. Це один з ключових пріоритетів. В якій формі? Це може бути в формі окремого виміру, який буде, звичайно, дуже тісно скоординований з "нормандським форматом". Це може бути варіант також паралельного залучення Сполучених Штатів до окремих елементів взаємодії в рамках "нормандського формату", - наголосив Клімкін.

За його словами, ці питання зараз обговорюються.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі главу МЗС України Клімкіна. Перед цим відбулася зустріч керівника українського зовнішньополітичного відомства з віце-президентом США Майклом Пенсом.

За підсумками цих зустрічей у Білому домі заявили, що Трамп бажає співпрацювати з українською владою з питання врегулювання конфлікту на Донбасі мирним шляхом.

Того ж дня до США з візитом прибув Лавров. У Держдепартаменті США за підсумками зустрічі держсекретаря США Рекса Тіллерсона з Лавровим заявили, що санкції проти РФ залишаються в силі. У заяві Білого дому за підсумками зустрічі Трампа з Лавровим говорилося, що Росія відповідальна за повне виконання Мінських угод.