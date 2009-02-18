Черновецький передумав лізти під землю

Заплановане на сьогодні відвідування Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ столичного метрополітену перенесено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Причина перенесення заходу не пояснюється.

В КМДА обіцяють пізніше повідомити про нову дату та час відвідування мером КП “Київський метрополітен”.

Раніше прес-служба міськадміністрації повідомляла, що сьогодні о 13.00 Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ мав намір відвідати столичний метрополітен та проїхати у першому вітчизняному потязі, який було придбано в рамках оновлення рухомого складу метрополітену.