Черновецький передумав лізти під землю
12:26, 18 лютого 2009Політика
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Мер не пожертвував обідом?
Заплановане на сьогодні відвідування Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ столичного метрополітену перенесено.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Причина перенесення заходу не пояснюється.
В КМДА обіцяють пізніше повідомити про нову дату та час відвідування мером КП “Київський метрополітен”.
Раніше прес-служба міськадміністрації повідомляла, що сьогодні о 13.00 Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ мав намір відвідати столичний метрополітен та проїхати у першому вітчизняному потязі, який було придбано в рамках оновлення рухомого складу метрополітену.
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