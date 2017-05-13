Яценюк здійснить візити до США та Канади

Мета поїздки до Північної Америки полягає в мобілізації міжнародної підтримки на захист України. Про це повідомили у "Народному фронті."

У центрі уваги обох візитів перебуватимуть три ключові проблематики - протидія агресії Росії, енергетична безпека та підтримка економічного відновлення України.

У Вашингтоні Арсеній Яценюк проведе зустрічі з представниками нової адміністрації Сполучених Штатів.

Плануються зустрічі з керівними посадовцями у Раді національної безпеки.

Арсеній Яценюк зустрінеться з керівництвом Державного департаменту і Міністерства оборони Сполучених Штатів.

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Плануються зустрічі лідера "Народного Фронту" із сенаторами Тедом Крузом, Джоном МакКейном, Річардом Дурбіном та іншими представниками обох політичних сил - Республіканської та Демократичної партій.

Окремими подіями стануть зустрічі Арсенія Яценюка з колишнім Президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою, а також колишнім Віце-президентом Джозефом Байденом.

У Вашингтоні плануються виступи Яценюка перед експертами з питань міжнародних відносин і безпеки у провідних аналітичних інституціях - American Enterprise Institute, Heritage Foundation, а також в Раді з питань зовнішньої політики.

Візит до Оттави передбачає зустрічі з Міністром закордонних справ Христиною Фріланд та іншими високими представниками уряду та парламенту Канади.

У столиці Канади Арсеній Яценюк візьме участь у заходах, присвячених солідарності з Україною та кримськими татарами.

У рамках програми також зустрічі з представниками української громади, міжнародними експертами, медіа.