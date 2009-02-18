У Тимошенко вимагають від Огризка мотивувати заяви проти Черномирдіна

Кабінет міністрів України просить Міністерство закордонних справ мотивувати свою заяву про можливість оголошення Надзвичайного і Повноважного Посла Росії в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА персоною нон-грата в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Міністерство закордонних справ не радилося з урядом з цього приводу, і я думаю, що в нас зараз буде привід, аби попросити МЗС надати мотивацію для таких заяв», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Тим часом, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, відповідаючи сьогодні на запитання журналістів про те, чим була викликана відповідна заява МЗС, сказав: «Вам треба ставити запитання інакше: чим були викликані такі заяви посла РФ в Україні? І це була б ваша громадянська позиція. На жаль, у вас цього немає. Почитайте, будь ласка, «Комсомольскую правду», а потім ставте правильні запитання».

Як повідомляв УНІАН, МЗС України попередило посла РФ В.ЧЕРНОМИРДІНА, що його можуть оголосити персоною нон-грата в Україні.

Міністр закордонних справ В.ОГРИЗКО під час зустрічі з російським дипломатом висловив протест проти його недружніх і дуже недипломатичних оцінок, коментарів і висловів на адресу України та її керівництва.

За даними деяких ЗМІ, приводом для висловлення попередження В.ЧЕРНОМИРДІНУ стало його інтерв`ю газеті "Комсомольская правда", опубліковане 11 лютого. У ньому посол РФ прокоментував російсько-українські відносини і давав специфічні характеристики керівникам України.