Ющенко з Черновецьким пограють у перетягування тарифів

Заступник керівника Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що глава держави Віктора ЮЩЕНКО й надалі відмінятиме незаконні рішення Київської міської державної адміністрації щодо підвищення тарифів на комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ нагадав, що Президент вже тричі відміняв розпорядження КМДА щодо підвищення тарифів.

Він запевнив, що В.ЮЩЕНКО й надалі діятиме таким чином, якщо столична адміністрація прийматиме рішення, які не відповідають законодавству.

«Ми аналізуємо рішення, і там, де будуть порушення, рішення Президента будуть однозначні», - запевнив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Президент уже кілька разів відміняв рішення голови КМДА про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для підприємств і комунальних установ, оскільки вони було прийняті з порушенням законодавства.

9 лютого В.ЮЩЕНКО пообіцяв вжити жорстких заходів, якщо в Києві не буде продуманої тарифної політики у сфері житлово-комунального господарства.

10 лютого представник Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ не виключив усунення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації, якщо він і надалі ухвалюватиме рішення, порушуючи законодавство, зокрема й щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.