Порошенко прокоментував зростання прибутків свого банку на 278%: "Я не бізнесмен і дізнався про це від вас"

Президент України Петро Порошенко під час пре-конференції пояснив, чому прибутки Міжнародного інвестиційного банку, який йому належить, зросли на 278%. Журналіст Дмитро Гнап заявив про те, що банк президента за останній квартал збільшив свої прибутки, пише ТСН.

"Я не бізнесмен. Я дізнався цю інформацію від вас", - сказав Порошенко у відповідь.

Український гарант додав, що банківська установа отримала резерви від Нацбанку.

"Чому це так сталося – я також навів справки. Тому що минулого року під час перевірки Національного банку, а тут всі були рівні, були нараховані резерви. І банк прибуток спрямував на формування резервів, виконуючи вимоги Національного банку… Прибуток не пов'язаний зі співпрацею із будь-якими державними позиціями і банк перебуває в управління компанії з управління активами", - пояснив він.

Порошенко також наголосив, що не може передати управління банку за кордон: "Тому що треба змінювати реєстрацію. Українських резидентів в сліпий траст не беруть".