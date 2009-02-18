БЮТ не може домовитися без крісла Лавриновича?

Народні депутати України Ольга БОДНАР та Сергій ПОДГОРНИЙ (фракція БЮТ) внесли на розгляд парламенту проект постанови “Про відкликання з посади першого заступника голови Верховної Ради України”.

Відповідний проект постанови розміщений на офіційному сайті ВР.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого народні депутати відмовились внести до порядку денного засідання парламенту питання щодо відкликання Олександра ЛАВРИНОВИЧА з посади першого заступника голови Верховної Ради України. За внесення даного питання до порядку денного проголосували 209 народних депутатів (при необхідних 226 – УНІАН) з 442 зареєстрованих у сесійній залі. Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів та Блоку Литвина. “За” проголосували майже у повному складі фракція БЮТ, КПУ та 32 народних депутати з фракції НУ-НС.

Сам О.ЛАВРИНОВИЧ прокоментував ситуаціютак: «потрібен був додатковий приз для тих, хто візьме на себе зобов’язання голосувати так, як буде потрібно уряду». На уточнююче запитання: «Для комуністів?», він відповів: “Ну, ви ж знаєте достатньо багато”.