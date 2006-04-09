Діти масово захворіли через щеплення

Протягом 6 - 8 квітня до Великоолександрівської центральної районної лікарні Херсонської області з Калінінської школи-інтернату № 1 з попереднім діагнозом гостра респіраторна вірусна інфекція госпіталізовано 80 учнів (1989-1997 р.н.) та один вихователь.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Перебіг хвороби - легкого ступеню тяжкості. В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводиться комплекс санітарно-протиепідемічних заходів.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління МНС України в Херсонській області.

Як повідомляють ЗМІ із посиланням на офіційні джерела, причиною захворювання стала реакція дітей на протитуберкульозне щеплення Манту.