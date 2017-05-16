В Чорному морі тривають пошуки українців із затонулого судна "Герої Арсеналу"

16:11, 16 травня 2017
Політика
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19 квітня у Чорному морі поблизу Керченської протоки зазнав аварії й затонув суховантаж «Герої Арсеналу».

20 квітня МЗС попередньо підтвердило загибель двох та врятування одного українця / marinetraffic.com

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що в Чорному морі тривають пошуки українців, які перебували на борту затонулого у квітні судна "Герої Арсеналу".

Про це у коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"На жаль, суттєвих змін немає, окрім того, що триває пошукова операція, не пошуково-рятувальна, а пошукова операція. Власне, були проведені рятувальні роботи водолазами. Відстежування ведеться в радіусі самого прямування судна береговою охороною, але поки що немає відомостей, які б відповідали на усі питання, які нас цікавлять", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 19 квітня у Чорному морі поблизу Керченської протоки зазнав аварії й затонув суховантаж «Герої Арсеналу». Суховантаж під прапором Панами прямував з порту Азов Ростовської області в Туреччину, перевозив зерно.

На борту судна було 12 осіб: двоє росіян, дев’ятеро українців та один грузин.

20 квітня МЗС попередньо підтвердило загибель двох та врятування одного українця із затонулого суховантажу.

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Теги: #Герої Арсеналу#аварія суховантажу